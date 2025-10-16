Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo episodio de imprudencia al volante tuvo lugar en la madrugada del miércoles en Pico Truncado. Dos automóviles colisionaron en pleno casco urbano, y si bien no hubo que lamentar heridos, uno de los conductores registró alcoholemia positiva, lo que derivó en el secuestro de su vehículo y la intervención de las autoridades municipales y policiales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando la calma habitual de la noche truncadense se vio interrumpida por el sonido del impacto en la esquina de las calles 20 de Noviembre y San Martín, en la zona este de la ciudad. En ese punto, un Ford Fiesta color bordó chocó violentamente contra el lateral izquierdo de un Toyota Yaris blanco, dejando importantes daños materiales en ambos rodados.

El frente del Fiesta quedó destrozado. FOTO: HD PICO TRUNCADO

De acuerdo con la información recabada, el Ford Fiesta impactó de frente contra ambas puertas del lado del conductor del Yaris, lo que hizo pensar en una maniobra imprudente o pérdida de control del vehículo. De inmediato, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad se presentó en el lugar para asistir en las tareas de ordenamiento y prevención, realizando además los controles de alcoholemia correspondientes.

El resultado fue claro: el conductor del Ford Fiesta arrojó resultado positivo en el test, lo que motivó el secuestro del rodado por parte de los agentes municipales. Las autoridades no informaron el nivel exacto de alcohol en sangre.

Además del personal de Tránsito, intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y una ambulancia del Hospital Distrital “Dr. Hubertus Kuester”, que acudió de manera preventiva para constatar el estado de salud de los involucrados. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque ambos vehículos debieron ser retirados del lugar debido a los daños sufridos.