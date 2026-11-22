Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de la localidad de Pico Truncado concretaron en las últimas horas una importante medida judicial en plena vía pública, logrando localizar e incautar preventivamente una camioneta utilitaria que se encontraba directamente vinculada a un expediente abierto por un accidente de tránsito ocurrido dentro del ejido municipal.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la diligencia se llevó adelante sobre la calle Pueyrredón, una arteria transitada de la ciudad truncadense. Allí, tras tareas previas de seguimiento y verificación en el terreno, los investigadores dieron cumplimiento estricto al mandato judicial y procedieron al secuestro preventivo de una camioneta marca Ford, modelo EcoSport, rodado que resulta pieza clave dentro de las actuaciones caratuladas bajo la figura legal de lesiones leves culposas.

El procedimiento fue ordenado formalmente por el Juzgado de Instrucción N° 1 con asiento en Pico Truncado, magistratura encabezada por el juez Leonardo Pablo Cimini, contando con la intervención directa de la Secretaría Penal desempeñada por Lorena González. En este tipo de causas originadas en colisiones o atropellos en la vía pública, la incautación temprana del vehículo involucrado resulta fundamental para preservar los rastros mecánicos, abolladuras, restos de pintura o eventuales fallas técnicas que luego deberán ser evaluadas por los peritos accidentológicos.

Una vez finalizadas las formalidades de rigor en el lugar del hallazgo y labradas las actas correspondientes ante testigos, los efectivos de la División de Investigaciones trasladaron la Ford EcoSport hacia las instalaciones de la División Comisaría Segunda de Pico Truncado, dependencia policial donde la unidad quedó depositada y bajo estricto resguardo a plena disposición de la magistratura interviniente.