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La proliferación de armas de fuego en el mercado clandestino es, sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones de las fuerzas de seguridad y de la sociedad santacruceña en su conjunto. Cuando un arma letal circula sin los registros y habilitaciones correspondientes, el riesgo de que un conflicto menor escale hacia una tragedia resulta inminente. Bajo esta premisa, la ciudad de Pico Truncado fue escenario este martes de un contundente despliegue policial que culminó con el secuestro de armamento de grueso calibre y la vinculación de un vecino a una causa penal.

El operativo tuvo lugar durante el mediodía del martes 1 de septiembre, en un horario donde el movimiento barrial se encontraba en su punto álgido. Los efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado irrumpieron de manera coordinada y sorpresiva en un domicilio ubicado en el populoso Barrio 400 Viviendas, un sector de la zona norte provincial que ha requerido en diversas ocasiones la presencia preventiva del Estado.

El allanamiento no fue producto del azar, sino el resultado de una meticulosa tarea de inteligencia criminal. La medida procesal fue solicitada por los investigadores y ordenada formalmente por el Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Pico Truncado, cuya titularidad ejerce Leonardo Pablo Cimini, contando con la labor de la Secretaría de Instrucción a cargo de Lorena González. El expediente judicial que motivó el despliegue se tramita bajo la severa carátula de “tenencia y portación ilegal de arma de fuego”, un delito que el Código Penal argentino castiga con firmeza.

El rifle secuestrado por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez franqueado el acceso a la propiedad y asegurado el perímetro, los uniformados procedieron a la requisa exhaustiva de cada uno de los ambientes de la vivienda. El resultado del trabajo de campo confirmó con creces las sospechas que habían originado la pesquisa. En el interior del inmueble, las autoridades lograron el secuestro formal de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros.

El hallazgo de este tipo de armamento no es un dato menor: se trata del mismo calibre utilizado por las fuerzas de seguridad e instituciones armadas de nuestro país, poseedor de un altísimo poder de fuego y poder de parada. Junto a la pistola, los peritos incautaron dos cargadores correspondientes a la misma y más de 20 municiones intactas de calibre 9mm, listas para ser percutadas. Asimismo, como parte del arsenal doméstico, se procedió al secuestro de un arma de acción neumática (aire comprimido) con características visuales y estructurales similares a las de un rifle tradicional.

Momentos en los que los agentes requisaban la morada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZTENENC

A raíz de los elementos probatorios hallados en el domicilio, la Justicia dispuso que un hombre mayor de edad -residente de la vivienda allanada- quedara formalmente vinculado a la causa judicial. A partir de ahora, el individuo deberá rendir cuentas ante los estrados del juzgado y justificar la procedencia de los elementos incautados.