Ángel David Cabero (27), el hombre detenido por el asesinato de Roberto Eduardo Buissen (26) en la localidad de Pico Truncado, fue indagado por el juez Leonardo Cimini del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 y se determinó que continúe privado de su libertad. El joven fue trasladado a Caleta Olivia y quedó alojado en la Comisaría Cuarta, donde espera su procesamiento. El asesinato se dio entre horas de la noche del miércoles y de la madrugada del jueves pasado.

El altercado tuvo lugar en la intersección de las calles Moyano, entre Roca e Hipólito Yrigoyen. El Centro de Monitoreo alertó a la Comisaría Primera sobre una pelea violenta con un herido de gravedad y un autor que se daba a la fuga. Al arribar al lugar, los uniformados demoraron a un sospechoso que coincidía con la descripción brindada por numerosos testigos, entre ellos, familiares de la víctima. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Distrital, donde murió.

Cabero, de 27 años, el hombre detenido por el crimen de Pico Truncado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

La Opinión Austral conoció que el detenido es hermano de Jorge Cabero, quien fue sentenciado a 26 años de prisión por el crimen de Leonel Irigoyen en la misma ciudad. Además, en cuanto al móvil del asesinato de Buissen, la investigación apunta a una disputa originada por un reclamo previo. Fuentes consultadas indicaron: “De acuerdo a lo que indicaron los testigos, la víctima le reclamaba al otro el robo de un televisor a su madre, por lo que se habría desatado la pelea y posterior agresión”.

Finalmente, otras fuentes reforzaron la complejidad del escenario en diálogo con este medio: “Se pelearon y el otro lo apuñaló en la vía pública, se investiga a través de cámaras cómo fue todo y cuál habría sido el motivo de la disputa, no está del todo claro”. Se espera que varios testigos sean citados a declarar en los próximos días para esclarecer los motivos exactos que derivaron en esta segunda muerte violenta en la localidad.