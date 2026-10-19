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Un hombre de 45 años denunció que le robaron la suma de $100 mil de la caja registradora de su comercio llamado “El Rey Jamón” de la localidad de Pico Truncado. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de este lunes 19 de octubre en el local que se encuentra ubicado sobre la avenida Rivadavia al 1085.

Según indicó la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, una o más personas ingresaron al negocio y exhibieron un elemento cortante similar a un machete antes de llevarse el dinero indicado anteriormente. El comerciante no aportó sospechas sobre quiénes pudieron haber participado.

Intervino la Comisaría Primera de Pico Truncado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el caso intervino personal de la Comisaría Primera de la ciudad del Bridasaurio, que realizó las diligencias junto con personal del Gabinete Criminalístico en el comercio en cuestión. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 que se encuentra a cargo del juez Leonardo Cimini.