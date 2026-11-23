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Un grupo de alrededor de cinco individuos interceptó en plena vía pública al camión remolque de la Dirección de Tránsito municipal de Pico Truncado con la manifiesta intención de recuperar, en patota, un automóvil que acababa de ser secuestrado por infracción y abandono en un espacio público. La gravedad de la situación obligó a desplegar un importante operativo policial de refuerzo, con efectivos de la Comisaría Primera y del Grupo de Infantería, para garantizar la integridad de los trabajadores comunales y escoltar el vehículo incautado hasta el corralón municipal.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó durante la noche del sábado 21 de noviembre en inmediaciones de la céntrica Plaza General San Martín de la localidad petrolera del flanco norte santacruceño. Allí, inspectores de la Dirección de Tránsito municipal, acompañados de manera preventiva por efectivos de la Policía de Santa Cruz, advirtieron la presencia de un automóvil Fiat Palio de color negro que se encontraba subido arriba de la vereda del paseo público, completamente abandonado y presentando evidentes daños producto de un choque en su parte trasera.

Cumpliendo estrictamente con los protocolos administrativos y legales vigentes, tanto las autoridades municipales como los uniformados permanecieron en el lugar aguardando durante más de treinta minutos con la expectativa de que se hiciera presente el propietario o responsable del rodado para dar explicaciones sobre lo sucedido y exhibir la documentación que acreditara su titularidad. Sin embargo, al transcurrir el tiempo prudencial sin que nadie se acercara a reclamarlo ni a justificar la maniobra que dejó el coche dañado sobre la acera, el personal de Tránsito procedió formalmente a labrar las actuaciones de rigor y a disponer el secuestro preventivo del Fiat Palio.

La situación dio un giro inesperado y altamente conflictivo instantes después, cuando la grúa municipal ya había cargado el vehículo siniestrado y emprendía el traslado reglamentario hacia el depósito comunal. Al circular por la calle Gregores, en el tramo comprendido entre Rivadavia y Vélez Sarsfield, cerca de cinco hombres salieron al cruce del transporte y obligaron a detener la marcha del camión remolque en plena calzada, evidenciando claras intenciones de bajar y recuperar por la fuerza el Fiat Palio negro que estaba siendo llevado al corralón, informó el portal de noticias Periódico Las Heras.

Frente al hostigamiento grupal y el riesgo inminente de que el episodio escalara hacia agresiones físicas contra los agentes municipales, se solicitó apoyo urgente a las fuerzas de seguridad. Con celeridad, arribó al sector un importante número de efectivos pertenecientes a la División Comisaría Primera de Pico Truncado, actuando en forma conjunta y coordinada con personal especializado de la División Grupo de Infantería.

La contundente presencia policial en la esquina de Gregores y Rivadavia resultó determinante para disuadir la actitud hostil de los individuos, quienes finalmente desistieron de su propósito de llevarse el automóvil y se retiraron voluntariamente del lugar caminando en dirección hacia la calle Rivadavia. De este modo, el camión remolque pudo retomar su recorrido sin mayores inconvenientes y concretar el ingreso del rodado al corralón municipal bajo una estricta custodia de patrulleros.