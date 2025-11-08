Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fuga de un interno considerado peligroso derivó en una crisis del Servicio Penitenciario de Santa Cruz. Matías Ezequiel Ampuero Mella, de 27 años, se evadió de la Unidad Penitenciaria N°1 de Pico Truncado el martes 4 de noviembre, aunque el hecho recién fue reportado oficialmente tres días después, el viernes 7.

Esa demora, de al menos 72 horas, generó una conmoción dentro del Ministerio de Seguridad y dejó expuestas serias fallas en los mecanismos de control interno, los protocolos de recuento de internos y la cadena de comunicación del penal.

Fuentes cercanas a la Jefatura del Servicio Penitenciario confirmaron que se inició un sumario administrativo urgente para determinar las responsabilidades del personal involucrado. “La historia y las circunstancias de la fuga no cierran por ningún lado. Hay contradicciones en los horarios, en los registros y en los testimonios.

El aviso formal de la fuga fue emitido recién el viernes por la tarde, cuando Ampuero Mella llevaba ya varios días fuera del establecimiento.

En paralelo, la Policía de Santa Cruz desplegó un amplio operativo de búsqueda en la región norte de la provincia, con controles en rutas, terminales y accesos a localidades cercanas. Ampuero Mella es considerado un interno de alta peligrosidad, y se pidió expresamente a la población no brindar asistencia ni trasladar a personas desconocidas que soliciten viajar “a dedo”.