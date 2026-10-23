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La Justicia y Policía investigan cómo dos hombres terminaron con lesiones de arma blanca a horas de la madrugada del viernes 23 de octubre.

El Centro de Monitoreo alertó sobre disturbios en el barrio 400 Viviendas y, al llegar al lugar, los efectivos supieron que un hombre había sido trasladado al Hospital Distrital.

Un joven de 23 años les indicó a las autoridades de la Comisaría Primera que habían llevado a su hermano al centro de salud.

Allí, los policías encontraron a un hombre de 37 años que estaba siendo atendido y presentaba cuatro heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Según la información señalada por la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, aparentemente, la persona lesionada se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y alcohol.

Por otro lado, minutos después, al centro de salud llegó otro hombre, de 29 años, con dos heridas de arma blanca.

La Policía realizó las diligencias junto con personal de Criminalística y dio intervención a la División de Investigaciones y al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.