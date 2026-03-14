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Una madrugada que parecía tranquila terminó con un fuerte siniestro vial en la ciudad de Pico Truncado, cuando un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y chocó contra dos autos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este sábado en la intersección de las calles Roca y Perito Moreno, un sector urbano de la localidad donde a esa hora todavía predominaba el escaso movimiento de vehículos y peatones.

Según la información conocida a partir de la intervención de las autoridades, el siniestro involucró a un automóvil Fiat Cronos conducido por un hombre que, por causas que luego se vincularían con el consumo de alcohol, terminó impactando contra una Renault Captur que se encontraba correctamente estacionada sobre la calle.

La violencia del impacto fue tal que el vehículo embestido fue desplazado y terminó subiéndose a la vereda. Pero la secuencia no terminó allí. Como consecuencia del choque inicial, la Renault Captur también colisionó contra un tercer vehículo, un Chevrolet Classic que estaba estacionado en el mismo sector.

Tras el aviso del hecho, personal de la Dirección de Tránsito Municipal se dirigió al lugar luego de ser alertado por efectivos de la Seccional Primera de Policía, que ya se encontraban interviniendo en la escena.

Una vez en el sitio, los inspectores comenzaron con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. En ese contexto, se procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor del Fiat Cronos.

El resultado del control confirmó lo que se sospechaba desde un primer momento: el hombre conducía con una graduación de 1,49 miligramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Además, durante el procedimiento los agentes de tránsito detectaron otra irregularidad: el conductor no contaba con la documentación obligatoria del vehículo que manejaba al momento del accidente.

Ante esta situación, las autoridades resolvieron la retención del Fiat Cronos, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas de la localidad para la continuidad de las actuaciones administrativas correspondientes.