Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 21 años fue hasta las instalaciones de la Comisaría Primera, ubicada en Bernardino Rivadavia 495, y denunció que fue agredido en plena vía pública de la localidad de Pico Truncado. La situación habría ocurrido a horas de la noche del domingo pasado, de acuerdo con lo que supo La Opinión Austral.

El damnificado informó a las autoridades que fue sorprendido por una camioneta Toyota Hilux. El conductor del rodado de mayor tamaño realizó distintas maniobras para perjudicarlo, cuando circulaba por la calle 9 de Julio y se disponía a doblar hacia Pueyrredón.

Según declaró, la Hilux blanca intentó sobrepasarlo mientras él iba a girar. El motociclista aseguró que le hizo gestos al conductor para advertirle que podía chocarlo, pero la camioneta lo habría encerrado contra la vereda y provocó que cayera de la moto.

Asimismo, el joven relató que el hombre que manejaba bajó de la camioneta en un estado de gran alteración, lo insultó y le dio dos golpes de puño. Luego se retiró del lugar a toda velocidad en el rodado en que iba en compañía de una mujer, supo este medio.

Finalmente, se conoció que la denuncia fue caratulada como lesiones y quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la localidad del Bridasaurio.