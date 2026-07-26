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Un hecho de violencia física y amenazas quedó radicado ante la Justicia, luego de que un joven de 21 años fuera agredido por un grupo de cuatro mujeres a la salida de un local nocturno de Pico Truncado. La denuncia se realizó en la Comisaría Primera, conoció La Opinión Austral.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas del sábado 25 de julio, cuando la víctima se retiraba del boliche Tercer Tiempo, que se encuentra ubicado en calle Rivadavia, entre San Martín y Belgrano. En ese momento, se le acercó su ex pareja, de 19 años, acompañada por dos hermanas y una prima.

Según el relato presentado, el grupo comenzó a propinarle golpes de puño, causándole lesiones que fueron certificadas posteriormente por un médico. Además de la agresión física, la ex pareja le profirió expresiones intimidatorias que le generaron temor fundado por su integridad.

Ante estos hechos, el damnificado decidió impulsar la acción penal y solicitó formalmente al juzgado interviniente una prohibición de acercamiento hacia las imputadas, a fin de garantizar su seguridad.

La causa quedó caratulada como lesiones y amenazas y pasa a instrucción del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la localidad, donde se evaluarán las pruebas y medidas cautelares pedidas.