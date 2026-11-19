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El propietario de un comercio de Pico Truncado denunció que dos jóvenes mujeres se llevaron productos por un valor aproximado de $70.000 después de mostrarle un comprobante de transferencia que, según constató luego, no se había acreditado.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en “Todo Juegos”, un local que funciona en una vivienda del barrio Perón. De acuerdo con la denuncia, mientras el comerciante atendía a otros clientes, las mujeres retiraron un joystick de PlayStation 3 y unos auriculares inalámbricos.

Antes de irse, le mostraron un comprobante de pago. Sin embargo, al revisar sus movimientos, el dueño advirtió que la transferencia no había llegado a su cuenta y denunció sentirse perjudicado económicamente. La situación tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre.

Recomendaciones para evitar estas estafas

Ante el aumento de denuncias por pagos que nunca llegan a acreditarse, se recomienda a los comerciantes verificar cada transferencia antes de entregar la mercadería, revisar la cuenta bancaria o billetera virtual desde la aplicación oficial y comprobar que el dinero figure efectivamente como acreditado.

Otra recomendación es no entregar productos hasta que el pago esté confirmado. Si la operación demora, aparece como pendiente o el cliente intenta apurar la entrega, lo más conveniente es esperar la acreditación o solicitar otro medio de pago.

En caso de detectar una maniobra sospechosa, se sugiere conservar los comprobantes, registrar las características de las personas involucradas, guardar las imágenes de las cámaras de seguridad y anotar los datos del vehículo en el que se retiraron. La denuncia debe realizarse ante la Policía.