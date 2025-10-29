Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz llevó adelante una nueva edición de la Expo Carreras “Eligiendo tu futuro” en Río Turbio, con la participación de estudiantes de las localidades de 28 de Noviembre, Julia Dufour y Rospentek y de manera simultánea en Pico Truncado. La iniciativa busca acompañar a los jóvenes del nivel secundario en la definición de su proyecto de vida y continuidad educativa.

La directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, la directora General Regional de Educación Zona Sudoeste, Claudia Pavez y el rector del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), Manuel Gramajo en la Expo Carreras 2025 en Pico Truncado.

La directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó el entusiasmo de los jóvenes por conocer las propuestas de nivel superior que ofrece la provincia.

“Los egresados del secundario deben tener definido su rumbo y proyecto de vida, y eso comienza en la escuela”, expresó.

También acompañaron la actividad equipos directivos, docentes y estudiantes que recorrieron los stands de universidades públicas y privadas, institutos de formación, fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

Con esta iniciativa, la Provincia refuerza su compromiso con la educación superior, impulsando el acceso a ofertas académicas terciarias y universitarias que garanticen oportunidades de formación, desarrollo profesional y fortalecimiento del proyecto de vida de cada estudiante santacruceño.