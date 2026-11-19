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Proteccionistas de la localidad de Pico Truncado comunicaron este jueves 19 de noviembre el fallecimiento de un perro que habían rescato y llevado a una veterinaria para recibir atención. En publicaciones de Facebook, expresaron su tristeza y señalaron que, pese a los esfuerzos realizados, no lograron salvarlo.

“Llegamos muy tarde”, lamentaron desde “Proteccionistas Pico Truncado”, que también plantearon cuánto tiempo podría haber estado sufriendo el animal antes de que alguien lo asistiera. Desde “Defensores de la Vida” agradecieron a las personas que colaboraron para cubrir su atención y al equipo veterinario que lo atendió.

El animal había estado tirado sobre una vereda de una de las calles de la localidad. Días atrás una vecina había escrito a través de redes sociales que lo había encontrado cuando iba de camino a su trabajo. Sin embargo, nadie había asistido al can y pasaron varios días hasta que lo rescataron.

Tras la muerte del perro, las organizaciones pidieron a los vecinos que no permanezcan indiferentes ante situaciones similares. Recomendaron trasladar al animal a una veterinaria y avisarles: afirmaron que se harían cargo de los gastos. “La indiferencia mata“, sostuvieron.

Finalmente desde las proteccionistas pidieron que el dueño del animal se haga responsable y no vuelva a tener otro perro.