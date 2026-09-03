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Una vecina de la localidad de Pico Truncado vivió un dramático momento a horas de la tarde del lunes pasado, cuando salió de la casa de su madre y fue sorprendida por la actual novia de su expareja. La damnificada resultó tener 38 años, según conoció La Opinión Austral.

De acuerdo con el relato de la denunciante, que se acercó a la Comisaría Primera, la sospechosa se acercó a bordo de un coche con vidrios oscuros e interrumpió su trayecto. Lo que parecía un altercado casual se convirtió rápidamente en una situación crítica que obligó a la víctima actuar para ponerse a salvo.

El hecho, que fue denunciado formalmente a las 10:20 horas en la dependencia policial, ocurrió el día anterior alrededor de las 14:10 horas. El episodio tuvo lugar frente a la casa de la madre de la mujer denunciante, ubicada en la calle José Fuchs.

La actual pareja de la expareja de la mujer en cuestión comenzó a filmar a la mujer desde el interior del vehículo, para luego agacharse y empezar a proferir insultos y groserías. Ante la violencia de la situación, el miedo generalizado, la damnificada se vio obligada a escapar huyendo del lugar.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la ciudad truncadense, que se encuentra a cargo del juez Leonardo Cimini.