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Personal de la División Operaciones Rurales (DOR) Caleta Olivia llevó adelante un operativo de prevención y relevamiento sobre la ruta provincial N° 12, publicaron a través de la página de Facebook de la Policía de Santa Cruz.

Personal policial durante los trabajos.

Las tareas se desarrollaron en establecimientos rurales ubicados a unos 140 kilómetros al sur de Pico Truncado. Durante la jornada, los efectivos realizaron recorridas y controles destinados a verificar la situación de los predios y las condiciones vinculadas con la actividad rural en la zona.

En horas de la tarde, el operativo continuó con controles vehiculares y preventivos sobre la misma ruta provincial, a aproximadamente 15 kilómetros al sur de Pico Truncado.

Las tareas se extendieron hasta las 22:00 horas y finalizaron sin novedades.