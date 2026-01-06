Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la madrugada en Las Heras se vio interrumpida cerca de las 00:40 horas del día lunes, cuando un ilícito de magnitud tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de avenida Simón Bolívar y calle 13 de diciembre. El hecho fue denunciado por la propietaria, una señora de 65 años, quien alertó a la policía mediante una llamada telefónica por la cual solicitaba presencia inmediata en el lugar.

Al arribar al domicilio, el personal policial de la Comisaría Segunda local corroboró la situación denunciada, supo La Opinión Austral. En el inmueble se encontraban la señora y su marido de 73 años. Tras una entrevista inicial mantenida con la dueña de casa, esta expresó que al llegar con su pareja hasta su vivienda constató que la ventana ubicada en el lateral derecho presentaba daños significativos en su cristal.

Posteriormente, al ingresar, la mujer se percató de la presencia de dos elementos contundentes, identificados como fragmentos de escombro, junto con restos de cristales esparcidos sobre el suelo lindante a la ventana forzada. Adicionalmente, los efectivos policiales observaron una mancha rojiza ubicada a una distancia de diez centímetros del cristal dañado, lo que sugirió que uno de los ladrones se habría lastimado.

Tras verificar el resto de los ambientes de la casa, la pareja confirmó que autores ignorados habían logrado sustraer la suma de 10 mil dólares estadounidenses, dinero que se encontraba guardado en uno de los cajones de un mueble tipo placar situado en el dormitorio principal. Inmediatamente después de constatar el robo, la señora se comunicó con la división policial para informar el suceso.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con el Gabinete Criminalístico, quienes se encargaron de las pericias correspondientes para la recolección de posibles evidencias. Asimismo, se llevó a cabo un rastrillaje exhaustivo por la zona aledaña en busca de elementos de interés para la presente causa, arrojando un resultado negativo, según conoció este medio.

Por el momento, se espera el comparendo del matrimonio para recepcionar sus dichos en forma legal ante las autoridades competentes. El magistrado interviniente, correspondiente al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, fue debidamente interiorizado de los pormenores del caso y dispuso que se instruyan las actuaciones preventivas por el delito de robo.