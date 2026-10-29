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La panadería “El Maná”, ubicada en la intersección de la avenida Gobernador Gregores y Rivadavia de la localidad de Pico Truncado, fue blanco de un robo a horas tempranas del miércoles 28 de octubre.

Al llegar al local comercial, los efectivos policiales se encontraron con una empleada que les informó que al llegar al lugar descubrió dañado el cristal del ventanal derecho y advirtió que faltaban una caja registradora y un posnet.

La mujer, de 25 años, informó que la caja era negra y contenía aproximadamente 6.000 pesos en efectivo. También denunció la sustracción del posnet blanco faltante, cuya marca no pudo precisar.

El Centro de Monitoreo solicitó la presencia policial por el hecho. Personal de la Comisaría Primera acudió al local y realizó las diligencias junto con Criminalística. La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones y tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.