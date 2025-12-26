Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado inició actuaciones prevencionales de oficio a raíz de una alerta recibida a las 22:30 horas del jueves 25 de diciembre por parte del centro de monitoreo. Desde ahí solicitaron presencia policial en la calle Pueyrredón, debido a la existencia de un hecho ilícito. El personal se comisionó al lugar y entrevistó a una ciudadana de 42 años, quien relató que se había ausentado de su domicilio para viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Al regresar a su vivienda, la ciudadana constató que autores ignorados habían ingresado a su propiedad, habían generado un considerable desorden en varios ambientes, conoció el diario La Opinión Austral. Se verificó la falta de una gran variedad de elementos. Entre los objetos sustraídos se encontraban varios alimentos, incluyendo ravioles, patitas de pollo y tallarines, además de distintas carnes.

También se notó la ausencia de una tarjeta de crédito a nombre de su difunta madre, un anillo de oro, perfumes femeninos, un par de zapatillas marca Puma de color negro talle 38, un par de medias, cuatro latas de cerveza marca Budweiser y un bolso maternal marca Chimola de color negro con beige, además de chocolates de la marca Ferrero Rocher; hasta ese momento, esto era lo que había podido corroborar.

Paralelamente, la damnificada constató daños en la ventana ubicada en el ambiente destinado a comedor, en la parte posterior de la vivienda. Además, los intrusos retiraron y sustrajeron el juego de llaves que conduce al patio trasero. Por último, se constató que ejercieron fuerza sobre la cámara de seguridad tipo domo marca Gadnic que se encontraba empotrada en la pared del patio posterior.

Como resultado de la labor llevada a cabo en el lugar, se constató la presencia de un palet de madera apoyado en la medianera de alambre tejido que linda con la vivienda ubicada en Pueyrredón. Ante este hallazgo, se procedió a verificar dicha propiedad previa autorización de su propietaria, una mujer de 33 años. En ese lugar se corroboró la presencia de un caloventor marca Halux, cuya propiedad desconocen tanto la ciudadana denunciante como la dueña de la segunda vivienda.

Se dejó constancia de que la damnificada posee cámaras de seguridad en su domicilio, al igual que las viviendas situadas en Pueyrredón de la localidad truncadense, información que podría ser crucial para la investigación. El Personal del Gabinete Criminalístico realizó las diligencias de rigor en el sitio, logrando relevar un total de 14 rastros dactilares parciales de interés, y procediendo al secuestro preventivo del caloventor marca Halux.

Finalmente, se procurará el comparendo de la damnificada a los fines de recepcionarle declaración testimonial. La carátula de la causa es Investigación, y está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1.