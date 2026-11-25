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En la mañana de este miércoles 25 de noviembre, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado allanó una vivienda y detuvo a un hombre mayor de edad, oriundo de la localidad, por un hecho con arma de fuego ocurrido en agosto.

La orden fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Leonardo Pablo Cimini, con la secretaría de la doctora Lorena González.

Según el parte policial, la medida está relacionada con un episodio ocurrido durante agosto, en calle 9 de Julio entre Roca y Sarmiento. Allí, el autor le provocó lesiones de consideración a otro hombre a balazos.

Personal policial en la vivienda allanada.

La Policía de Santa Cruz informó a La Opinión Austral, el allanamiento se concretó en una casa de calle Fructuoso Rivera. Los efectivos secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y documentación personal. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Además de su vinculación con el ataque de agosto, el detenido tenía un pedido de captura y detención vigente por robo agravado por el uso de arma de fuego. Ese hecho ocurrió en octubre, cuando junto a otros hombres, intentó robar una motocicleta en la vía pública.