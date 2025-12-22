Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de 48 años sufrió lesiones leves tras un altercado en su domicilio con su sobrino. La ciudadana llegó a su hogar y encontró a un númeroso grupo de personas que derivó en una fuerte confrontación con su familia. Personal de la Segunda Comisaría de Pico Truncado inició actuaciones preventivas de oficio a las 08:30 horas de la mañana en un domicilio ubicado en Roca Oeste.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, el suceso se registró alrededor de las 07:30 horas del lunes 22 de diciembre, cuando la damnificada volvía a su casa y notó la presencia de un móvil policial estacionado fuera.

Al consultar a uno de los efectivos, fue informada que los vecinos habían alertado sobre ruidos molestos provenientes del interior del domicilio en cuestión, que resultó ser su casa. Al ingresar rápidamente a su casa, la mujer se encontró con un tumulto de aproximadamente 40 personas reunidas en el lugar.

Al solicitar a su sobrino, un joven de 24 años que se encontraba entre los presentes, que se retiraran del lugar, la situación escaló rápidamente. El familiar adoptó una actitud prepotente, empezó a insultarla y la agredió físicamente. Le propinó un codazo sobre la mandibula.

Como consecuencia del impacto, la víctima presentó dolor y palpación en la zona del maxilar izquierdo, lo cual fue debidamente certificado por el personal médico. Tras la agresión, la damnificada procedió a instar la acción penal por la lesión sufrida. Las actuaciones fueron giradas al Juzgado de Instrucción Penal N° 1 local, que se encuentra a cargo de la causa.