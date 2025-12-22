Your browser doesn’t support HTML5 audio
Una mujer de 48 años sufrió lesiones leves tras un altercado en su domicilio con su sobrino. La ciudadana llegó a su hogar y encontró a un númeroso grupo de personas que derivó en una fuerte confrontación con su familia. Personal de la Segunda Comisaría de Pico Truncado inició actuaciones preventivas de oficio a las 08:30 horas de la mañana en un domicilio ubicado en Roca Oeste.
De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, el suceso se registró alrededor de las 07:30 horas del lunes 22 de diciembre, cuando la damnificada volvía a su casa y notó la presencia de un móvil policial estacionado fuera.
Al consultar a uno de los efectivos, fue informada que los vecinos habían alertado sobre ruidos molestos provenientes del interior del domicilio en cuestión, que resultó ser su casa. Al ingresar rápidamente a su casa, la mujer se encontró con un tumulto de aproximadamente 40 personas reunidas en el lugar.
Al solicitar a su sobrino, un joven de 24 años que se encontraba entre los presentes, que se retiraran del lugar, la situación escaló rápidamente. El familiar adoptó una actitud prepotente, empezó a insultarla y la agredió físicamente. Le propinó un codazo sobre la mandibula.
Como consecuencia del impacto, la víctima presentó dolor y palpación en la zona del maxilar izquierdo, lo cual fue debidamente certificado por el personal médico. Tras la agresión, la damnificada procedió a instar la acción penal por la lesión sufrida. Las actuaciones fueron giradas al Juzgado de Instrucción Penal N° 1 local, que se encuentra a cargo de la causa.
