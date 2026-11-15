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Un conflicto familiar en una vivienda de Pico Truncado terminó con una mujer lesionada y una policía herida por el impacto de un fragmento de ladrillo. El episodio se registró alrededor de las 9:55 horas del sábado 14 en la esquina de Roca y avenida Kirchner. Los efectivos acudieron tras un aviso por disturbios.

Al llegar, los policías encontraron a una mujer y dos hombres en la vivienda que se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas. La mujer, de 40 años, salió para hablar con los efectivos y dejó a la vista que tenía lesiones visibles en el rostro, las rodillas y los brazos.

Luego salieron dos hombres, uno de ellos identificado como hijo de la mujer. Ambos insultaron e intimidado tanto a la mujer como al personal policial. Por lo que los uniformados le ofrecieron trasladarla a la Oficina de la Mujer y la Familia, y ella aceptó.

Mientras se dirigían al móvil, los hombres comenzaron a arrojar piedras. Uno de ellos lanzó medio ladrillo macizo y golpeó en el codo derecho a una cabo. Los efectivos se retiraron del lugar, mientras los agresores continuaron con el ataque.

La policía damnificada fue trasladada al Hospital Distrital, donde una médica certificó que la lesión era leve. Tras su atención en la guardia, le indicaron reposo laboral por 24 horas y le dieron medicación para tratar la inflamación.

La mujer fue llevada a la Oficina de la Mujer y la Familia, donde manifestó que no quería realizar una denuncia por escrito y se retiró por sus propios medios.