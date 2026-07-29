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Efectivos de la Comisaría Primera de la ciudad de Pico Truncado tomaron intervención tras un aviso del Hospital Distrital, donde ingresó un hombre de 26 años con una herida de arma de fuego en el cuádriceps de la pierna derecha. La Opinión Austral tomó conocimiento del hecho a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

Al ser entrevistado, el damnificado relató que alrededor de las 16:30 horas del martes pasado había coordinado encontrarse con una persona conocida como “Elías” en la intersección de calles 9 de Julio, Roca y Sarmiento, para concretar una venta.

Allí, el sujeto intentó sustraerle el teléfono celular y dinero en efectivo, sin lograr su objetivo. Ante la resistencia, extrajo un arma que la víctima presume calibre .22, le apuntó y disparó. Aunque la victima intentó esquivar el tiro, finalmente fue alcanzado. El agresor huyó del lugar.

La víctima pidió auxilio a transeúntes, quienes lo trasladaron a las instalaciones del centro asistencial. Allí manifestó expresamente que no deseaba instar la acción penal por las lesiones sufridas ni aportar más datos sobre lo ocurrido.

A pesar de ello, se realizaron diligencias en la zona en conjunto con Criminalística y se dio intervención a la División de Investigaciones para relevar cámaras de seguridad. Por directiva de la secretaría de turno, se procedió al secuestro del teléfono celular marca Motorola y de sus prendas de vestir, debidamente rotulados y resguardados. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.