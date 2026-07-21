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Una mujer de 65 años, oriunda de la localidad de Pico Truncado, radicó una denuncia por estafa tras ser engañada por personas que se hicieron pasar por empleados de la empresa Camuzzi Gas. El hecho ocurrió el 17 de julio alrededor de las 14:10 horas, cuando recibió un llamado por WhatsApp desde un número de la provincia de Buenos Aires. La denuncia se realizó recientemente, supo La Opinión Austral.

Un hombre se identificó con un nombre falso y le dijo que existía un convenio con la provincia para aplicarle un descuento en la factura de gas por dos años. Para acceder al beneficio, le pidió datos personales y le preguntó si usaba billeteras virtuales y dónde cobraba su jubilación. Luego la amenazó: si no transfería todo su dinero a la cuenta del Banco Nación, le dejarían de pagar el haber mensual.

La damnificada acababa de percibir su jubilación más un retroactivo por un total de $5.405.629 pesos. Había retirado $1.500.000 en efectivo, contaba con $3.905.629 en su tarjeta bancaria y otros $510.000 en Mercado Pago. Siguiendo las instrucciones, concentró el dinero en la cuenta del Banco Nación, y los estafadores realizaron cinco transferencias por un total de casi 4 millones de pesos hacia cuentas de distintas personas.

Al día siguiente consultó en la entidad bancaria y confirmó el movimiento irregular. Ya se tramitó la denuncia correspondiente ante el banco con el número de registro 5526985, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas.