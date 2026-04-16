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Una escena tan insólita como peligrosa generó preocupación en las primeras horas de este jueves en la localidad de Pico Truncado, cuando vecinos alertaron a las autoridades por un vehículo detenido en una posición irregular, con el motor en marcha y un hombre dormido en su interior. El episodio terminó con el secuestro del rodado y una nueva advertencia sobre los riesgos del consumo de alcohol al volante.

El hecho se registró en la intersección de San Martín Oeste, donde un automóvil se encontraba estacionado sobre la vereda, en ochava y con el motor encendido, una combinación que no solo infringía normas básicas de tránsito, sino que además encendía las alarmas por el potencial peligro que representaba. La situación no pasó desapercibida para los vecinos, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, al lugar acudió personal de la Comisaría Segunda junto a agentes de Tránsito Municipal, quienes al arribar constataron que se trataba de un Fiat Argo. Dentro del vehículo, los efectivos encontraron a un hombre aparentemente dormido, sin signos de reacción inmediata. Tras despertarlo, le solicitaron que descendiera del automóvil y procedieron a realizar las verificaciones de rigor.

En ese contexto, los agentes advirtieron que el conductor no contaba con toda la documentación obligatoria, lo que ya constituía una infracción. Sin embargo, la situación se agravó al momento de practicarle el test de alcoholemia: el resultado fue de 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido y que, en términos prácticos, implica un estado de intoxicación severa incompatible con la conducción.

Ante este escenario, el personal de tránsito procedió al secuestro inmediato del vehículo, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas local. El conductor, por su parte, deberá enfrentar las sanciones correspondientes, que podrían incluir multas, inhabilitación para conducir y otras medidas administrativas.