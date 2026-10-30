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Dos hombres, de 29 y 32 años, fueron detenidos en la ciudad de Pico Truncado luego de que vecinos llamaran a la Policía para alertar por una entradera a una casa. Los sospechosos querían ingresar a una vivienda en la zona de invernaderos, sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

El aviso solicitó presencia policial de la Comisaría Segunda debido a que dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra habrían entrado a una casa de la zona, posiblemente con intenciones de cometer un robo. Al llegar al sitio indicado, los efectivos constataron la situación e identificaron a ambos sujetos.

Seguidamente, los hombres fueron trasladados al Hospital Distrital y fueron alojados una dependencia policial, donde quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1. Los uniformados realizaron las diligencias procesales correspondientes.

Finalmente, la sede judicial dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, los ciudadanos recuperaran la libertad. Antes fijaron domicilio a disposición del Juzgado.