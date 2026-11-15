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Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron demorados el sábado 14 de noviembre a horas de la tarde en el complejo del ex Gas del Estado, en la localidad de Pico Truncado. La intervención se inició por un aviso de vecinos que alertaban por una pelea entre menores y la presencia de un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 horas en la esquina de las calles Rivadavia y Saavedra. Personal de monitoreo local recibió la advertencia de vecinos de la zona y solicitó la presencia policial. Al lugar acudieron efectivos de las comisarías Primera y Segunda de la ciudad de Bridasaurio.

Al llegar, los agentes vieron a un grupo de aproximadamente 10 jóvenes que, por sus características, serían menores de edad. Los adolescentes estaban causando disturbios y, cuando advirtieron la presencia policial, varios escaparon. Uno de ellos arrojó un cuchillo cerca de la entrada del complejo.

Los dos adolescentes demorados por la Policía fueron identificados como V. B. O., de 17 años, y H. P. E., de 15. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial. Luego de ser examinados por un médico, los adolescentes fueron entregados a sus responsables legales

Personal del Gabinete Criminalístico inspeccionó el lugar y secuestró el cuchillo. El elemento tenía una hoja plateada con la inscripción “Simonaggio Inox-Brasil”, un mango negro y una longitud total de 29,5 centímetros; la hoja medía 17 centímetros.

El caso fue intervenido a tiempo por los efectivos de la Policía de Santa Cruz y se evitó que hayan heridos.