Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los efectivos policiales de la Comisaría Primera de la ciudad de Pico Truncado intervinieron este domingo 8 de noviembre en un hecho de pelea con un arma blanca. La situación ocurrió cerca de las 2.10, en la esquina de Irigoyen y Rivadavia.

La advertencia llegó por parte de vecinos de la zona, quienes escucharon gritos y pedidos de ayuda por parte de dos chicas presentes entre los jóvenes. Asimismo, vieron que los adolescentes estaban por pelear.

Al llegar, los efectivos encontraron a seis adolescentes, de distintos sexos. Cinco de ellos señalaron a las autoridades que otro joven, de 14 años, habría intentado agredir físicamente a uno de ellos.

Ante esto, la Policía trasladó al adolescente mencionado a la dependencia para continuar con las actuaciones. Desde la comisaría se comunicaron con personal de Niñez, que informó que se acercaría para hacerse cargo de la situación.

Finalmente, el adolescente fue entregado a una adulta responsable. La mujer lo trasladó al Hospital Distrital para que fuera examinado por un médico.