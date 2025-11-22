Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente ocurrido durante la noche del viernes volvió a encender las alertas en Pico Truncado respecto a la seguridad vial y los riesgos que enfrentan diariamente los motociclistas en las calles de la ciudad. El siniestro tuvo lugar en una intersección altamente transitada y derivó en el traslado de un joven conductor al hospital local para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Cerca de las 23 horas, una motocicleta y un automóvil Chevrolet Aveo colisionaron en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Perito Moreno, una zona que en horarios nocturnos suele registrar un flujo constante de vehículos. Minutos después del impacto, arribaron al lugar efectivos policiales y personal médico, quienes asistieron de inmediato al motociclista, visiblemente afectado por el choque.

Aunque las causas del incidente aún se encuentran bajo investigación, la Policía trabaja sobre las primeras declaraciones y la posición en que ambos rodados quedaron tras la colisión para determinar responsabilidades. De manera preventiva, el conductor de la moto fue trasladado al hospital para recibir atención y evaluar posibles heridas