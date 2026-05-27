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Una nueva colisión vehicular se registró este miércoles en la ciudad de Pico Truncado y volvió a generar preocupación entre vecinos y automovilistas por los recurrentes incidentes de tránsito en sectores urbanos de alta circulación. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Saavedra y Pellegrini, donde dos vehículos protagonizaron un accidente que demandó la intervención inmediata del personal de la Dirección de Tránsito.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio tuvo lugar durante la jornada de este miércoles y, aunque no trascendieron detalles sobre la mecánica exacta del impacto ni sobre posibles personas lesionadas, el movimiento generado en el sector llamó la atención de quienes transitaban por la zona. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, varios vecinos se acercaron para observar el operativo mientras los inspectores realizaban las actuaciones correspondientes.

Tras recibir el aviso, agentes municipales acudieron rápidamente al lugar con el objetivo de ordenar la circulación y llevar adelante las tareas preventivas de rigor. Allí se procedió al control de la documentación de ambos conductores involucrados en el choque, verificándose que contaban con licencia habilitante, seguro obligatorio y la totalidad de los papeles exigidos para circular.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron además que se realizaron los correspondientes test de alcoholemia a los conductores, arrojando ambos resultados negativos. Esto permitió descartar la presencia de alcohol al volante como factor desencadenante del siniestro.

Debido a que toda la documentación se encontraba en regla y no se detectaron irregularidades administrativas, las autoridades no dispusieron la retención de ninguno de los vehículos involucrados.