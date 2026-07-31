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Una mujer de 66 años radicó una denuncia por estafa tras ser víctima de una compleja maniobra engañosa perpetrada a través de mensajería instantánea en la localidad de Pico Truncado. El hecho ocurrió el 28 de julio pasado alrededor de las 18:00 horas en su domicilio de la calle Mosconi, y fue denunciado recientemente en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

La damnificada relató que recibió un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido, donde quien se comunicaba se identificaba como personal del supermercado “La Anónima” y le ofreció una serie de beneficios y descuentos. La dirigieron a un enlace web mediante el cual, con ardides y engaños, lograron que realizara una transferencia de $210.000 a través de Mercado Pago.

Incrementaron las estafas a personas jubiladas de Santa Cruz.

Además, los estafadores accedieron a su homebanking del Banco Nación, donde gestionaron un préstamo a su nombre y efectuaron dos transferencias por $899.000 y $199.000, ambas a un CBU perteneciente a una persona que es investigada por justicia.

Posteriormente, se comunicaron desde otro número haciéndose pasar por el sector de devoluciones y le pidieron que apagara su teléfono celular para reintegrarle el dinero. La situación concluyó cuando su hijo llegó al domicilio y cortó la comunicación. El perjuicio económico total asciende a $1.308.000.

Las actuaciones quedaron caratuladas como estafa y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, con dos personas identificadas como presuntos responsables del hecho.

Recomendaciones para jubilados

Las estafas suelen realizarse a través de mensajes o llamadas.

Lo que NO se debe hacer:

– No confíes en mensajes, llamados o WhatsApp que te ofrezcan “descuentos“, “premios“, “beneficios” o “devoluciones de dinero“.

– No entres a enlaces o links que te manden por mensaje. Son trucos para robar tus claves.

– No des tus claves, números de tarjeta, DNI ni códigos que te lleguen al celular. Ninguna empresa ni banco te pide esto por mensaje.

– No hagas transferencias a cambio de supuestos reintegros o premios.

– NO APAGUES TU CELULAR si te lo piden: lo hacen para que no te des cuenta de que te están robando mientras no puedes ver las alertas.

– Si te dicen que son del “banco”, “La Anónima”, “Correo” o “ANSES” y te piden dinero o datos: es mentira, cortá la comunicación de inmediato.

Lo que SI se debe hacer en caso de ser contactado:

– Colgá y llamá vos mismo al teléfono conocido de la empresa o del banco para verificar. Nunca uses el número que te llamó o te mandaron en el mensaje.

– Consultá con un familiar, vecino o persona de confianza antes de hacer cualquier movimiento. No tengas vergüenza de preguntar.

– Si te presionan, te apuran o te dicen que “se vence en minutos”: es una trampa. No decidas nada con prisa.

– Revisá tus cuentas seguido y si ves algo raro, avisá al banco de inmediato y hacé la denuncia en la policía.