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Un hombre de 35 años realizó una denuncia en las instalaciones de la Comisaría Primera de Pico Truncado debido a que su hija de 15 años habría sufrido situaciones de hostigamiento por parte de varias compañeras durante aproximadamente un año.

Según informó la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, el episodio más reciente ocurrió el 8 de septiembre, cuando la adolescente mantuvo una pelea con otra estudiante menor de edad a la salida de la Escuela Secundaria N° 14. Como consecuencia del enfrentamiento, la joven sufrió lesiones leves.

Al día siguiente, el padre se presentó en la dependencia policial y relató que su hija venía atravesando situaciones de hostigamiento desde hacía aproximadamente un año. De acuerdo con su declaración, esos hechos eran conocidos por docentes y directivos del establecimiento educativo, aunque no se habrían adoptado medidas para evitar que continuaran.

El hombre también aseguró que, luego del episodio, las autoridades de la escuela no permitieron que la adolescente ingresara a clases. Ante esa situación, manifestó su disconformidad y responsabilizó al establecimiento educativo por lo ocurrido.

Como parte de la presentación, entregó un certificado médico que acreditaba las lesiones sufridas por su hija y expresó su voluntad de impulsar una acción penal, conoció este medio.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1.