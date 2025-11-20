Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio conmocionó la madrugada de este jueves en Pico Truncado, luego de que el Centro de Monitoreo Local solicitara presencia policial en la intersección de Moyano, entre Roca e Hipólito Yrigoyen, tras ser advertido sobre una riña en la vía pública.

Al llegar al lugar, el personal de la División Comisaría Primera encontró a varias personas alteradas que señalaban a un joven que huía por calle Roca en dirección a José Fuch. Simultáneamente, otros vecinos pedían auxilio debido a que un hombre se hallaba gravemente herido con un arma blanca.

El personal sanitario arribó de inmediato y trasladó al lesionado al hospital local. Según certificó el médico de guardia, presentaba tres heridas cortantes en la zona del tórax y la pelvis. La víctima, identificada como R. E. B., de 26 años, falleció poco después de ingresar al nosocomio.

En paralelo, el presunto agresor —un joven domiciliado en el barrio 5 Viviendas— fue demorado de manera preventiva. La Policía informó que la medida buscó resguardar su integridad física, dado que familiares de la víctima intentaron agredirlo en medio de un clima de extrema tensión. El sujeto presentaba daños visibles en su ropa y quedó a disposición de la Justicia.

La víctima, identificada como R. E. B., de 26 años, falleció poco después de ingresar al nosocomio local.

Testigos indicaron que la agresión se habría originado porque el sospechoso habría sustraído un televisor perteneciente a la madre del joven fallecido, lo que desencadenó la confrontación que terminó de forma trágica.

El personal policial realizó las diligencias de rigor, incluyendo relevamiento de cámaras, secuestro de un arma blanca hallada en el exterior y recolección de manchas hemáticas. Asimismo, se secuestraron las prendas del detenido y se le practicó una inspección corporal conforme lo ordenado por el magistrado interviniente.

Durante la mañana se hará presente en la morgue del hospital local el Cuerpo Médico Forense proveniente de Caleta Olivia, encargado de retirar el cuerpo de la víctima y llevar adelante la autopsia correspondiente.

El sospechoso quedó detenido e incomunicado, a la espera de ser indagado por la Justicia de Pico Truncado. La investigación continúa bajo directivas del juez a cargo.