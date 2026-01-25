Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un voraz incendio desatado este domingo en una casa de Pico Truncado dejó severos daños materiales y a un hombre hospitalizado luego de que intentara rescatar pertenencias en medio de las llamas. El fuego se habría iniciado en el sector del garaje, donde se encontraba un vehículo, y obligó a un intenso despliegue de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle San Martín Oeste, en la zona urbana de Pico Truncado, y movilizó a las dotaciones del Cuartel 6° de Bomberos, que acudieron tras el alerta por un incendio ya declarado. Al momento de arribar, el fuego se encontraba avanzado, con foco principal en el área del garaje, un sector particularmente sensible por la presencia de vehículos, combustibles y materiales inflamables que pueden acelerar la propagación.

Los bomberos trabajaron con el móvil de la dependencia y desplegaron líneas de 45 milímetros junto con devanadera para atacar el foco ígneo desde distintos frentes, una maniobra clave para contener el avance de las llamas hacia otros ambientes del inmueble. El operativo incluyó el uso de equipos de respiración autónoma, lo que permitió el ingreso a sectores con alta concentración de humo y temperaturas extremas, tanto para sofocar el fuego como para realizar tareas de enfriamiento integral y evitar reigniciones.

En paralelo al combate de las llamas, se conoció que el propietario de la vivienda sufrió quemaduras al intentar recuperar pertenencias mientras el incendio estaba en pleno desarrollo. El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para una evaluación médica más profunda. Su situación generó preocupación y volvió a poner en evidencia un comportamiento frecuente en este tipo de emergencias: la reacción instintiva de intentar salvar objetos materiales aun a riesgo de la propia vida.

Si bien desde Bomberos se destacó que se logró evitar la propagación del fuego a construcciones linderas, los daños dentro de la vivienda fueron de gran magnitud, con afectación directa en el sector del garaje y los vehículos involucrados. Las pericias iniciales indican que el origen del incendio habría estado vinculado precisamente a esa zona, aunque las causas concretas continúan bajo investigación para determinar si se trató de un desperfecto eléctrico, mecánico o algún otro factor.