Un municipio de Santa Cruz decretó asueto administrativo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 La medida fue dispuesta por el intendente Pablo Anabalón luego del triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra. El asueto regirá este jueves 16 de julio y no alcanzará a los servicios esenciales.

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La Municipalidad de Pico Truncado decretó asueto administrativo para este jueves 16 de julio luego de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales del certamen.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto N.º 2413/26, firmado por el intendente Pablo Anabalón una vez finalizado el encuentro que selló el pase de la Albiceleste a una nueva final mundialista.

Según establece la normativa, el asueto alcanzará a la administración municipal durante la jornada del jueves. No obstante, la medida contempla excepciones para los trabajadores que cumplen funciones en servicios esenciales y aquellos que se desempeñan bajo regímenes laborales específicos, quienes deberán prestar tareas en sus horarios habituales para garantizar el normal funcionamiento de las prestaciones indispensables.

La disposición fue adoptada en el marco de los festejos por el histórico triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que dio vuelta el partido frente a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para asegurar su lugar en la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.