Una noche de inseguridad volvió a sacudir a Pico Truncado. El jueves, pasadas las 22 horas, una vecina de la zona Este regresó a su hogar para encontrar un panorama desolador: la puerta principal entreabierta, la cerradura forzada y un silencio inquietante que anticipaba lo peor. Al recorrer cada ambiente, confirmó que desconocidos habían ingresado para llevarse buena parte de sus pertenencias, dejándola prácticamente sin ropa y con un puñado de electrodomésticos menos.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte des Santa Cruz, se pudo saber que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Luis Ríos al 100, donde los delincuentes se alzaron con un televisor Noblex de 32 pulgadas, una netbook, un secador de pelo y la totalidad de las prendas de vestir de la propietaria. “Se quedó con lo puesto”, relató un vecino a medios locales, destacando la indignación que recorrió el barrio apenas se conoció la noticia. El caso rápidamente fue difundido a través de un grupo de WhatsApp de la comunidad, donde se pidió colaboración para aportar cualquier dato que pudiera ayudar a dar con los responsables.

El temor en la zona se potenció cuando, en ese mismo grupo, otra vecina contó que, horas antes, desconocidos habían intentado forzar la cerradura de su auto. El intento se frustró porque la alarma del vehículo se activó a tiempo, pero el episodio dejó la sensación de que los movimientos delictivos en el sector podrían ser parte de una misma secuencia de hechos. Por ahora, la policía no confirmó si ambos incidentes están vinculados.

A las preocupaciones por los robos se suman reclamos históricos de los vecinos por la falta de iluminación en las calles. “Por calle Ríos hay un solo foco, ni iluminación. Por Ojeda también, dos focos nada más”, denunció una residente, marcando un problema que, según los habitantes del barrio, facilita el accionar de los delincuentes y complica la identificación de sospechosos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera, cuyos efectivos realizaron las primeras diligencias y relevamientos en el lugar. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron novedades sobre los autores del hecho ni sobre el paradero de los elementos robados.