Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Familias de la Sala de 5 años del Jardín de Infantes N°49 de Pico Truncado, en Santa Cruz, denunciaron la presunta desaparición de fondos recaudados para materiales escolares y la compra de camperas de egresados. Ante la falta de comprobantes y respuestas concretas, el caso fue llevado a la Policía para su investigación.

Según relataron los padres, a comienzos del ciclo lectivo se acordó la designación de una tesorera encargada de administrar los aportes económicos del grupo. Durante el año, las contribuciones realizadas por las familias habrían alcanzado una suma superior a los 2,9 millones de pesos, destinados a la compra de materiales escolares y las camperas de cierre de ciclo.

Sin embargo, las dudas comenzaron cuando distintos padres solicitaron los comprobantes de pago correspondientes a la confección de las prendas y no obtuvieron documentación que respaldara las operaciones. De acuerdo con lo señalado, la persona designada habría argumentado inconvenientes técnicos con su teléfono celular y la pérdida de mensajes, sin aportar constancias formales.

Ante la falta de respuestas, una de las familias se comunicó directamente con la empresa encargada de la confección de las camperas, desde donde informaron que no existe registro de pagos vinculados a ese grupo.

En paralelo, los padres solicitaron una reunión para aclarar la situación, pero la tesorera no se habría presentado al encuentro. Además, comenzaron a circular versiones sobre una posible mudanza fuera de la ciudad, lo que incrementó la preocupación del grupo.

Frente a este escenario, las familias decidieron radicar una denuncia formal para que la Justicia investigue el destino de los fondos recaudados.

Mientras avanza la causa, los padres comenzaron a organizar nuevas actividades para poder reunir nuevamente el dinero y garantizar la compra de las camperas de egresados.