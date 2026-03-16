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Un incidente ocurrido durante la noche del domingo generó preocupación en Pico Truncado, cuando una motocicleta perdió el control y terminó impactando contra el cerco perimetral de la pista de atletismo ubicada en la intersección de las calles Saavedra y 25 de Mayo.

El hecho motivó la intervención preventiva del personal de la División Cuartel 6ta de Bomberos, que acudió al lugar tras recibir un alerta sobre una colisión protagonizada por una moto en ese sector de la ciudad.

Cuando la dotación arribó al lugar del accidente, la conductora del rodado –una menor de edad– ya había sido asistida y trasladada al hospital local por personal de salud. Según trascendió, la joven se encontraba practicando con la motocicleta dentro del predio deportivo cuando perdió el control del vehículo e impactó contra el cerco.

Tras constatar la situación, los bomberos realizaron tareas técnicas para asegurar la motocicleta y evitar cualquier riesgo adicional.