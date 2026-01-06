Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento de rutina derivó en una actuación judicial de relevancia durante la mañana de este martes en la localidad de Pico Truncado, cuando personal técnico detectó irregularidades en la numeración identificatoria de un automóvil que fue presentado de manera voluntaria para su verificación. El hallazgo encendió las alertas y motivó el secuestro preventivo del rodado, en el marco de una investigación que busca determinar el origen del vehículo y posibles responsabilidades penales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró cuando un ciudadano se acercó a realizar la verificación física de un Chevrolet Corsa Classic, un trámite habitual y obligatorio para diversas gestiones administrativas vinculadas a la compra, venta o transferencia de automotores. Sin embargo, durante la inspección minuciosa del block del motor, el personal especializado advirtió anomalías evidentes en la numeración grabada, incompatibles con los estándares de fábrica.

De acuerdo a la información recabada, los técnicos constataron que la numeración presentaba signos claros de adulteración mediante cuños. En particular, se destacó que el penúltimo dígito de la serie tenía un tamaño mayor al resto y un aspecto borroso, características que suelen asociarse a maniobras de falsificación o regrabado. Este tipo de irregularidades constituye un indicio serio de que el vehículo podría estar vinculado a hechos delictivos, como el robo o la sustitución de partes registrables.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División de Investigaciones, que tomó conocimiento del hallazgo y puso en marcha el protocolo correspondiente. Por directivas del Juzgado de Instrucción local, se ordenó el secuestro preventivo del automóvil a fin de preservar la prueba y permitir la realización de pericias más exhaustivas, orientadas a establecer si la numeración original fue alterada y, en tal caso, con qué finalidad.

El rodado fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría Seccional Segunda de Pico Truncado, donde permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias judiciales. El procedimiento concluyó cerca del mediodía, alrededor de las 12 horas, sin que se registraran incidentes ni situaciones de tensión.