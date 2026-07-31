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La investigación por el asesinato de Mario Daniel Quiroga en la localidad de Pico Truncado logró un importante avance al cumplirse el plazo de 10 días hábiles para procesar a tres detenidos. El juez Leonardo Cimini, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, dictó el procesamiento con prisión preventiva contra los hombres investigados por el crimen.

Se trata del caso ocurrido el 10 de julio en un complejo de departamentos de la ciudad indicada. Según había dado a conocer La Opinión Austral un vecino se comunicó con personal policial para pedir auxilio por tres hombres que habrían atacado a otro ciudadano. En ese momento, a policía estaba en plena medida de fuerza, por lo que en el caso intervino Gendarmería Nacional.

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios de Pico Truncado y permitieron detener a dos nuevos sospechosos por el homicidio de Mario Daniel Quiroga.

El vecino del edificio indicó que cerca de las 03:16 escuchó fuertes golpes en su puerta y observó a tres hombres ingresar al lugar. De acuerdo a su relato, dos llevaban capuchas y otro tenía el rostro descubierto; los sujetos preguntaron por Quiroga y luego se dirigieron hacia su departamento. Minutos después, los efectivos encontraron a Quiroga muerto sobre manchas de sangre.

Las pruebas contra los detenidos

Los implicados detenidos hasta el momento son: G.A., A.A. y J.A.G., quienes -de acuerdo a lo que indicaron fuentes extraoficiales a este medio- habrían actuado en represalias por un hecho de robo que habría sido cometido por la víctima. Quiroga contaba con denuncias por hechos delictivos contra la propiedad privada, como hurtos y robos.

De acuerdo a la información dada a conocer por HD Pico Truncado, y según lo establecido en la causa, las cámaras de seguridad registraron a G.A. sosteniendo un hierro y pateando la puerta del departamento donde residía la víctima. Horas después del crimen, se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera y durante las diligencias iniciales le fueron secuestradas prendas de vestir con manchas de sangre.

Uno de los detenidos por el crimen en Pico Truncado.

Por su parte, A.A. pretendió eximirse responsabilidad afirmando que se encontraba en su domicilio al momento del ataque, pero las grabaciones del complejo habitacional descartaron totalmente esa versión. En tanto, J.A.G. fue procesado como partícipe necesario por haber brindado el soporte logístico del crimen, ya que conducía la camioneta Renault Duster en la que llegaron los atacantes y los esperaba dentro del vehículo mientras se producía el ataque, para luego darse a la fuga junto a ellos.

Un sospechoso está prófugo de la Justicia

La investigación señala además a un cuarto sospechoso, V.H.A., que se encuentra prófugo con orden de captura vigente. El hecho fue calificado provisionalmente como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas“. Asimismo, la Justicia dispuso el embargo de bienes sobre los tres detenidos, pero hasta el momento se desconoce el monto correspondiente a cada uno.