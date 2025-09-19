Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del jueves 18 de septiembre, el personal que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Pico Truncado intervino en una propiedad del barrio 32 viviendas Sector II tras recibir un llamado de alerta a emergencias.

Al llegar al lugar, se encontraron con un joven de 19 años, identificado como J.P., visiblemente alterado, quien manifestó que su novia, Alira Antonella Mosqueda Ruz, también de 19 años, se encontraba sin vida en el interior de la vivienda. La mujer era madre de un bebé.

Según fuentes policiales, al ingresar al domicilio, se constató el fallecimiento de la joven. Si bien la principal hipótesis apunta a un suicidio, las autoridades judiciales y los investigadores están trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico suceso.

Comisaría Segunda de Pico Truncado.

La noticia ha causado un profundo pesar en la comunidad de Pico Truncado. Familiares y amigos de Alira expresaron su dolor y consternación ante la irreparable pérdida. En redes sociales, se hicieron visibles las despedidas de su círculo más íntimo: “Todavía pienso en por qué no me di cuenta lo que estabas pasando“, escribió Morena.

Asimismo, Alira fue despedida a través del Facebook del club 13 de Diciembre. “El club expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de nuestra jugadora Alira. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, allegados y compañeras de equipo en este doloroso momento, elevando una oración al cielo por su eterno descanso”.

Se espera que los resultados de la autopsia, y en particular el análisis del surco de constricción, sean determinantes para la investigación y permitan establecer con precisión las causas del fallecimiento. La justicia ha iniciado una investigación para determinar si existen elementos que permitan descartar la hipótesis del suicidio y esclarecer lo sucedido.