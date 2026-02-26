Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Lepio Poblete, de 25 años, fue capturado por ser considerado presunto autor de efectuarle un disparo en el rostro a un hombre de 54 años, propietario del bar “Apasionados” de la localidad de Pico Truncado, el lunes 23 pasado a horas de la mañana. El caso se encuentra en plena investigación por parte de la Justicia y la Policía de Santa Cruz.

El hombre era buscado en la provincia, tras un pedido de captura emitido por parte de la Justicia. Estaba prófugo desde el inicio de la semana, tras consumir bebidas alcohólicas en el local nocturno, discutir con uno de los propietarios y efectuarle un disparo con un arma de fuego en el pómulo. La víctima se encuentra fuera de peligro.

Cabe destacar que Lepio Poblete fue capturado luego de varias horas de búsqueda por parte de las autoridades. El joven determinó ponerse a disposición de la Justicia cuando ya pesaba sobre él una orden de detención vigente. Coordinó su entrega a través de su abogado defensor, tal como ocurrió con Luis Pintos por el crimen de Ulises Olima.

Asimismo, se supo que el procedimiento ocurrió ante el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos, quien estaba en Caleta Olivia y tuvo que viajar a la localidad de Las Heras para presenciar el operativo de la División de Investigaciones (DDI).

De acuerdo a lo que comentaron fuentes con acceso a la causa a La Opinión Austral, Lepio Poblete fue trasladado a la localidad de Pico Truncado y quedó alojado en las instalaciones de la Comisaría Primera. Ya fue indagado por el juez Leonardo Cimini, titular del Juzgado de Instrucción y Juvenil Penal N° 1.

Por otro lado, este medio conoció que el hombre, potencialmente peligroso, cuenta con antecedentes penales por abuso de armas de fuego. En su casa, que fue allanada días atrás, encontraron armas, cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y celulares.