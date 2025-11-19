Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven emprendedora de la localidad de Pico Truncado fue víctima de un intento de estafa y de amenazas, conoció el diario La Opinión Austral. La situación ocurrió el martes 18 de noviembre pasado a horas tempranas y la denuncia se realizó cerca de las 22 horas en las instalaciones de la Comisaría Primera.

La damnificada de 19 años se encontraba trabajando en la recepción de pedidos de comida. El incidente se desencadenó 12:21 horas, cuando se recibió un pedido a través de la red social WhatsApp por parte de Juan Carlos Godoy, solicitando comidas por un monto de $111.000 a ser entregadas a las 21:30.

La damnificada envió su alias para recibir el pago. Sin embargo, posteriormente, el supuesto cliente alegó que su madre había realizado una transferencia equivocada por un monto significativamente mayor: $1.100.000, suma que no fue recepcionada en la cuenta de Tapia.

A partir de este momento, la situación escaló a un plano de hostigamiento. La denunciante comenzó a recibir llamados del supuesto comprador, quien le exigía la devolución del dinero extra. Durante estas comunicaciones, el imputado profirió términos intimidatorios contra la joven.

Finalmente, este medio pudo conocer que la causa quedó registrada como “amenazas” y está bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la ciudad truncadense.