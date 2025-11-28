Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un foco de incendio registrado anoche en una zona de pastizales de Pico Truncado encendió las alarmas entre los vecinos, pero la rápida intervención del personal de Bomberos y la colaboración de la Policía permitió controlar la situación en cuestión de minutos, evitando daños mayores y sin que se reportaran personas heridas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió alrededor de las ocho de la noche en inmediaciones de Belgrano, entre Rivadavia y Vélez Sarsfield, cuando un vecino alertó al 100 sobre un incendio que comenzaba a avanzar sobre un sector de pasturas. De inmediato, desde la División Cuartel 6 de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz se activó el protocolo de respuesta y una dotación partió hacia el lugar a bordo del móvil correspondiente.

Al llegar, los bomberos se encontraron con llamas que se propagaban con rapidez debido a la sequedad del terreno, una situación frecuente en esta época del año en la zona norte de Santa Cruz, donde los vientos y la falta de humedad potencian la combustión de pastizales. Sin embargo, gracias al despliegue de una línea de alta presión y al trabajo coordinado del personal, el foco pudo ser sofocado con celeridad.

Una vez extinguido el fuego, se procedió al enfriamiento de la zona afectada para evitar que el fuego se reavivara, algo habitual en incendios de vegetación cuando aún quedan pequeñas brasas ocultas entre los pastos. La presencia de la Seccional Primera de Policía contribuyó a asegurar el perímetro y ordenar la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas.