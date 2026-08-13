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Un operativo de rescate de características complejas se desarrolló durante la mañana de este jueves en Pico Truncado, luego de que un hombre cayera al interior de una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad y quedara atrapado en el lugar. La emergencia demandó la intervención de personal especializado de la División Grupo Especial Zona Norte, que logró retirar a la víctima de manera segura y ponerla a disposición de los profesionales médicos para su correspondiente evaluación.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Córdoba y Santos Arroyabe, donde se desplegó un importante dispositivo técnico para concretar el rescate. La profundidad de la excavación y las condiciones en las que se encontraba el hombre obligaron a los especialistas a trabajar con equipamiento específico y extremar las medidas de seguridad para evitar que la maniobra derivara en nuevas complicaciones.

Al arribar al lugar, los integrantes de la dotación de rescate constataron que un hombre se encontraba atrapado dentro de una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante esta situación, el personal especializado puso en marcha de inmediato un sistema técnico de tracción diseñado para permitir el descenso, aseguramiento y posterior extracción de una persona desde un sector de difícil acceso.

En este caso, los especialistas desplegaron el sistema de cuerdas y poleas para lograr que la víctima pudiera ser elevada progresivamente hasta alcanzar la superficie.

El procedimiento permitió finalmente extraer al hombre de manera segura, completar su inmovilización y dejarlo en condiciones para que pudiera ser evaluado por personal sanitario.

Una vez concretada la extracción, el hombre fue retirado del interior de la fosa y quedó inmovilizado mediante los elementos utilizados durante el procedimiento. Según la información suministrada, fue trasladado para su posterior evaluación médica, instancia necesaria para determinar el estado general de salud y establecer si presentaba lesiones como consecuencia de la caída.