Un intento de robo domiciliario durante las celebraciones de Año Nuevo culminó con la intervención de vecinos y la posterior detención de un sujeto en la localidad de Pico Truncado. El hecho tuvo lugar en las primeras horas del jueves 1 de enero, alrededor de las 5 de la madrugada, en una vivienda situada sobre calle Urquiza al 700.

Según la información que fue publicada por el portal de noticias HD Pico Truncado, el propietario del inmueble había salido de su casa para participar de los brindis de Año Nuevo. Al retornar a su domicilio, fue inmediatamente alertado por vecinos sobre la presencia de un desconocido que se encontraba en el interior de la propiedad.

De este modo, el dueño de casa procedió a sacar al intruso del domicilio y, con la crucial colaboración de varias personas que se encontraban en la zona, atentos a lo que estaba ocurriendo, lograron retener al sospechoso en la vía pública hasta que finalmente arribó el personal que se encontraba cumpliendo el horario de turno en la Comisaría Primera.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron al hombre sentado en la calle, con lesiones visibles en el rostro y rodeado por personas molestas que le gritaban “así que venís a robar acá en el barrio“, en un ambiente de alta tensión debido a que varias personas intentaban agredirlo por el ilícito cometido.

El individuo fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Hospital Distrital para recibir la atención médica correspondiente a las lesiones sufridas durante la retención ciudadana. Posteriormente, el sospechoso quedó aprehendido e incomunicado, siendo alojado en la dependencia policial antes mencionada.

Respecto a los bienes sustraídos, el damnificado pudo constatar la recuperación de dos teléfonos celulares y dos cargadores que habían sido tomados por el ladrón. Sin embargo, el robo se consumó con el faltante de un televisor de 32 pulgadas. Además, se constataron daños en la cerradura de la puerta de ingreso a la vivienda. Esto indica que el delincuente tuvo un considerable tiempo para robar las pertenencias.

Finalmente, se conoció que la causa fue debidamente puesta en conocimiento de la autoridad judicial de turno. Tras las actuaciones, el magistrado dispuso que el aprehendido recupere su libertad una vez cumplidos los plazos legales establecidos, con la obligación de fijar domicilio y, fundamentalmente, con una prohibición de acercamiento hacia el damnificado y su vivienda.