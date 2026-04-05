Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a una institución educativa en Pico Truncado. Delincuentes ingresaron a la Escuela Primaria N°40, causaron daños en el edificio y se llevaron elementos de trabajo, en un episodio que genera preocupación en la comunidad educativa.

El hecho se registró durante la tarde del sábado en la Escuela Primaria N°40 “Gustavo Martínez Zuviría”, cuando personas aún no identificadas lograron ingresar de manera ilegal al establecimiento tras violentar uno de sus accesos internos. El episodio, que en un primer momento fue interpretado como un simple daño material, terminó confirmándose como un robo.

Según indicó el portal de noticias HD Pico Truncado, todo se desencadenó alrededor de las 19:30, cuando la alarma ubicada en el hall principal del edificio se activó, lo que motivó un aviso inmediato a la Policía. Ante la alerta, efectivos de la Comisaría Primera se dirigieron al lugar para constatar la situación. Sin embargo, al arribar, se encontraron con que el director del establecimiento, Raúl Balmaceda, ya se encontraba presente, verificando lo ocurrido tras haber sido notificado previamente.

Las primeras observaciones indicaban daños en la infraestructura, pero con el correr de las horas se confirmó que los autores del hecho no solo habían provocado destrozos, sino que también habían logrado sustraer elementos del interior del edificio. Puntualmente, rompieron la puerta de la Dirección y se llevaron una caja de color verde que contenía diversas herramientas.

Si bien el botín no representa un valor económico elevado en comparación con otros delitos, el impacto del hecho trasciende lo material. Se trata de elementos utilizados para tareas de mantenimiento y funcionamiento cotidiano de la institución, lo que implica una afectación directa al normal desarrollo de las actividades escolares.

En el lugar trabajó personal de la División Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de relevar indicios que permitan avanzar en la investigación. Huellas, rastros y posibles puntos de ingreso forman parte del análisis que podría ser clave para identificar a los responsables.

Por su parte, desde la fuerza de seguridad confirmaron que la Justicia local ya tomó intervención en el caso y que se iniciaron las actuaciones pertinentes. En este tipo de hechos, no se descarta ninguna hipótesis, aunque la modalidad -sin testigos directos y con ingreso en horario vespertino- complejiza el esclarecimiento.