Matías Ezequiel Ampuero Mella (27), un interno considerado de alta peligrosidad que se fugó de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado a principios de la semana pasada, se entregó durante las primeras horas de este lunes 10 de noviembre.

Según pudo conocer La Opinión Austral, se presentó en la Comisaría Primera de la localidad antes de la 1 de la madrugada.

Vale recordar que Ampuero Mella, detenido por robo agravado por el uso de arma, fue registrado este sábado por cámaras de seguridad mientras caminaba por Pico Truncado. Su evasión activó un alerta en toda la provincia debido a su perfil delictivo.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es el tiempo que demoraron las autoridades en comunicar la fuga. La evasión se habría producido un martes, pero el aviso a nivel provincial y el conocimiento formal por parte de las fuerzas de seguridad se concretó recién el viernes siguiente, una demora de 72 horas en las que no se puso en marcha un operativo inmediato de búsqueda.

