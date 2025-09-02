Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 45 años fue víctima de un violento secuestro y robo en la localidad de Pico Truncado. El vecino logró escapar de sus captores y solicitó ayuda a vecinos. La situación ocurrió a horas de la madrugada del lunes primero de septiembre.

Según informó la Comisaría Primera, recibieron un llamado de alerta del Sistema de Monitoreo a las 01:50 horas, informando sobre la presencia de un hombre con visibles lesiones en la bloquera de Ojeda, ubicada en calle La Pampa y 125.

En el lugar, la policía se entrevistó con una pareja que había auxiliado al herido. Por otro lado, el hombre relató que alrededor de las 22:30 horas del domingo fue interceptado en calle Tucumán, a la altura del pasaje Deseado, por un vehículo Corsa Classic II o Volkswagen Voyage, color azul y con vidrios polarizados.

Según su testimonio, un individuo lo llamó desde el asiento trasero y, tras descender bruscamente, lo introdujo por la fuerza al interior del rodado, donde se encontraban otros tres hombres. Bajo amenazas verbales y con la exhibición de armas, lo obligaron a mirar hacia abajo y le sustrajeron su celular Motorola E14 Plus.

Durante el trayecto, los delincuentes se dirigieron hacia la zona trasera de la Petroquímica, a unos 15 kilómetros de Fitz Roy. Allí detuvieron la marcha, lo golpearon con la culata de un arma en la frente y lo intimidaron mostrándole al menos tres pistolas 9 mm. La víctima describió el momento como “aterrador“.

Asimismo, la víctima relató que, en un momento de distracción de los delincuentes, quienes sacaron palas del baúl, aprovechó para escapar, saltó un cerco y se ocultó. Aseguró haber escuchado al menos tres detonaciones mientras huía, por lo que permaneció escondido hasta que los agresores se retiraron. Luego emprendió el regreso a pie.

Finalmente, tras ser asistido por la Policía, fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo de la secretaria de turno, la doctora Sayra D’Archivio.

Intervino también la División de Investigaciones y Criminalística, en tanto que desde Monitoreo se ordenó la revisión de cámaras de seguridad en la franja horaria del hecho, con el objetivo de identificar el vehículo y a los autores del secuestro y robo.