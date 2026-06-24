Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante procedimiento contra la caza furtiva se desarrolló en las últimas horas en la zona norte de Santa Cruz, donde efectivos policiales lograron interceptar a dos hombres que transportaban de manera ilegal siete guanacos faenados en una camioneta. El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 12 y culminó con la aprehensión de los involucrados y el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la actividad ilícita.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que la intervención fue llevada adelante por personal de la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia, en el marco de los lineamientos preventivos impulsados por el Departamento de Seguridad Rural para combatir delitos relacionados con la depredación de la fauna silvestre en la provincia.

Según se informó, durante un operativo cerrojo y controles vehiculares desplegados en distintos sectores de la ruta, los uniformados interceptaron una camioneta Toyota Hilux ocupada por dos hombres mayores de edad, ambos domiciliados en la ciudad de Pico Truncado.

Los restos de los animales en la caja de la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos descubrieron que los ocupantes transportaban siete guanacos faenados de manera ilegal. Entre los ejemplares hallados se encontraba una cría, situación que agravó aún más el cuadro investigativo debido al impacto que este tipo de prácticas tiene sobre la reproducción y conservación de la especie.

Un procedimiento que derivó en detenciones y secuestros

Ante la contundencia de las pruebas encontradas durante el control, se dio inmediata intervención al Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, que dispuso la aprehensión de ambos hombres.

La camioneta en la que se movilizaban los malvivientes. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Paralelamente, los efectivos avanzaron con el secuestro de diversos elementos presuntamente utilizados para la actividad furtiva. Según pudo saber este diario, entre ellos se encontraban armas de fuego, armas blancas, vainas servidas, dispositivos de comunicación y la propia camioneta empleada para el traslado de los animales.

Las actuaciones buscan determinar ahora el lugar exacto donde fueron cazados los ejemplares y establecer si existen otras personas involucradas en la maniobra detectada.